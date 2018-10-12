مدرب البرازيل : المنتخب السعودي جيد.. وحظينا باستقبال رائع

الرياض- البلاد

أثنى تيتي مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم على حفاوة الاستقبال الذي وجدته بعثة منتخب بلاده لحظة وصولها إلى الرياض للمشاركة في بطولة كلاسيكو سوبر في المملكة العربية السعودية.

وقال مدرب البرازيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس في ملعب جامعة الملك سعود قبل مواجهة المنتخب السعودي :” المنتخب السعودي فريق جيد.. يعرف كيف يدافع وكيف يهاجم، ولديهم جهاز فني على مستوى عال بوجود الأرجنتيني بيتزي.

وأضاف:” قدموا مستوى مميزا أمام منتخبي إيطاليا وألمانيا وظهروا بشكل أكثر من رائع في المباراتين الماضيتين.

وتابع:” صحيح المنتخب السعودي خسر بنتيجة كبيرة أمام روسيا في افتتاح المونديال الأخير.. لكن بعد ذلك أثبت احترامه وقدم مباراتين كبيرتين أمام الأوروجوياي ومصر.

وختم المدرب البرازيلي حديثه قائلا:” نتمنى أن نقدم مباراة مميزة مع المنتخب السعودي في البطولة الرباعية