مدرب سلة الطرف: ماضون لتصدر دوري الأولى
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الدمام-حمودالزهراني
أشاد مدرب كرة السلة بنادي الطرف المصري الدكتور محمد مصطفى، بالمستويات والنتائج التي يقدمها فريقه في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة، واقترابه من الصدارة بشكل كبير، وقال بعد الفوز الأخير على مضر بنتيجة 87 مقابل 55، والتي جرت بصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف :الفريق يسير في الطريق الصحيح ، وبفضل من الله، فريق السلة يقترب من تحقيق طموح جماهير الطرف ويقترب من صدارة دوري الدرجة الأولى، وثقتي كبيرة في اللاعبين لتحقيق طموح نادي الطرف في تواجد فريق كرة السلة في المكانة التي تليق بتاريخه الكبير في كرة السلة – بإذن الله تعالى- وهذا أقل شيء نقدمه لإدارة النادي، بقيادة سامي الدهام، صاحب الجهد و العطاء اللا محدود في وجود نادي الطرف في المكانة التي يستحقها، وذلك بتفوق كافة الأنشطة الرياضية بالنادي.
وأضاف :الفارق الآن مع المتصدر نقطتان فقط، ونعمل جاهدين للمضي قدماً لتحقيق الأفضل والمزيد، ونسأل الله التوفيق وتحقيق الطموحات المشتركة لأبناء الطرف.
الوسوم:تصدر دوري الأولى
التصنيف: الرياضة
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