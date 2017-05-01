مدرب عالمي يقود النصر الموسم القادم

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الرياض- البلاد

أكد مصدر مقرب من إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، أن الإدارة أصبحت قاب قوسين أو أدني من التعاقد مع مدير فني من الطراز الفريد، ومن مدربي الصفوة في أندية العالم، ويعتبرمن أبرز مدربي العالم هذا الموسم .

وأضاف المصدر ،أن الإدارة قد أنهت شوطا كبيرا في الاتفاق ، خاصة بعد حصولها على الضوء الأخضر من المدرب على كافة بنود العقد؛ سواء مالية أو إدارية وفنية، والطاقم الذي سيكون مرافقا معه.

كما أكد المصدر أن الإعلان عن الاسم سيكون في أقرب وقت، وربما يحضر المدير الفني الجديد المباراة الختامية بدوري جميل، والتي ستجمع فريق النصر بالهلال . وأشاد المصدر المقرب بمدرب نصراوي سابق لعب الدور الأبرز في إقناع هذا المدرب العالمي، بعرض نادي النصر ، رغم أن هناك عروضا عدة من بعض المنتخبات العالمية قدمت لهذا المدرب .

و” البلاد” تستشف أن هذا المدرب ، ربما يكون الإيطالي رانييري ، مدرب ليستر سيتي السابق.