مدرب منتخب المكسيك مرشح لقيادة العالمي

جدة- البلاد

دخل المدرب المكسيكي فيكتور مانويل فوسيتيتش، ضمن خيارات إدارة نادي النصر، لتدريب الفريق الأول بالنادي، خلال الموسم المقبل. وذكرت شبكة ESPN الأمريكية ، أن فوسيتيتش أصبح خيارًا للنصر، إلا أن الاتفاق الرسمي لا يزال بعيدًا حتى الآن. وأوضحت الشبكة، أن المدرب الملقب بـ”الملك ميداس”، وإلى جانبه الكولومبي خورخي لويس بينتو، على طاولة إدارة النصر؛ من أجل تجديد الجهاز الفني للفريق، عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون. ويعد فوسيتيتش، 61 عامًا، من أشهر المدربين في المكسيك؛ حيث فاز بالدوري المحلي مع أندية ليون، وتيكوس، وباتشوكا “بطولة الذهاب”، ومونتيري “بطولة الإياب” مرتين، إلى جانب بطولة دوري أبطال الكونكاكاف 3 مرات مع الأخير، الذي قاده للمركز الثالث في مونديال الأندية 2012. ودرب فوسيتيتش المنتخب المكسيكي لفترة قصيرة عام 2013، ويعد فريق كويريتارو المكسيكي، الذي لعب له النجم البرازيلي رونالدينيو، آخر فريق عمل معه (فبراير 2015- يناير 2017).

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