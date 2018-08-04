مدرج الذهب للادارة: مانبغى قاسم والعكايشي

جدة-عبدالعزيز عركوك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء اليوم المواجهة الرابعة له والأخيرة أمام نادي الظفرة الإماراتي ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام في النمسا وسيشارك في اللقاء جميع المحترفين الأجانب الثمانية بالإضافة إلى الثنائي اللذين تم التعاقد معهما مؤخرا منصور الحربي وعلي الزقعان للوقوف على جاهزيتهم قبل مواجهة الهلال في لندن يوم 18 من شهر أغسطس الحالي على كأس هيئة الرياضة

وبعد ذلك ستعود البعثة إلى جدة وسيحصل اللاعبون على إجازة وراحة قصيرة قبل استئناف التدريبات مجددا وكان الفريق قد خاض ثلاثة مواجهات سابقة أمام كركا السيلوفيني وناديي الوحدة والفجيرة الإماراتيين.

وتشير المصادر أن المدرب رامون دياز سيعلن عقب نهاية المعسكر عن اللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم مع الفريق نظرا للعدد المحدد الذي قرره الاتحاد السعودي لكرة القدم ومن الأسماء المرشحة للاستغناء عنهم محمد قاسم ومحمد ريمان في حالة عدم التعاقد مع لاعب آخر من مواليد السعودية ليكتمل العدد إلى 30 لاعباً.

من جانبه طالبت الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إدارة ناديها، برئاسة نواف المقيرن، تسريح المهاجم التونسي المحترف أحمد العكايشي، عن صفوف (النمور) كونه لاعب لن يقدم أي إضافة فنية خلال الموسم الرياضي الجديد.

جاء ذلك بعد إهداره ركلة الجزاء أمام فريق الفجيرة الإماراتي، وإهداره لهدف محقق أمام المرمى، وقالت الجماهير: يا (أبو ناصر) تكفى نأمل منك تسريح العكايشي الذي بات يشكل قلقاً كبيراً لنا خلال منافسات دوري النجوم السعودي، والكل شاهد الفرصة الحقيقية التي أهدرها في الموسم الماضي أمام الهلال، ومن ثم كررها أمام الفجيرة”.