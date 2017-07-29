مدرج الشمس يطالب بإعادة كارينيو

الرياض- البلاد

طالبت جماهير نادي النصر، بضرورة إعادة الأوروجوياني كارينيو، لتولي تدريب الفريق، عقب الخسارة الكبيرة 0-4 أمام الفتح الرباطي المغربي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية.

ودشن جمهور العالمي، هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت عنوان “عودة كارينيو مطلب نصراوي”. وكان النصر، قد تعاقد مع كارينيو في موسم 2012-2013، خلفاً للكولومبي ماتورانا، الذي أقيل آنذاك عقب خسارة النصر من الهلال بالدوري 1-3.

وتمكن كارينيو من قيادة النصر إلى الفوز بلقب دوري جميل عام 2014. واعتبرت الجماهير النصراوية، أن البرازيلي ريكاردو رودريجيز المدير الفني الحالي للفريق، سقط في أول اختبار رسمي، من خلال مباريات البطولة العربية، وتفاعلت أعداد كبيرة من الجمهور مع الهاشتاج، معتبرين أن كارينيو هو القرار السليم الآن. وكانت خسارة النصر برباعية نظيفة على يد الفتح الرباطي، قد أصابت جماهير الفريق بإحباط شديد، في وقت كانت تمني فيه النفس بموسم مختلف، بعد التعاقدات التي أجرتها الإدارة النصراوية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.