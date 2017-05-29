مدرسة التحفيظ تكرم الحافظين
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الدمام- البلاد
الدمام- البلاد
احتفت مدرسة تحفيظ القران الكريم المتوسطة بتكريم٦٠ طالبا من المرحلة المتوسطة اتموا حفظ كتاب الله عز وجل.
وقال الأستاذ وليد بن محمد الغامدي إن هذه الثلة من الطلاب الذين اختاروا مدارس التحفيظ يستحقون الاحتفاء لذلك حرصت المدرسة على تكريمهم إجلالاً لكناب الله تعالى .ونوه الى أن الحفل الذي حضرة اولياء أمور الطلاب تضمن عدد من الكلمات وتكريم الخريجين من قبل وكيل المدرسة عمر اليعقوبي وبعض المعلمين.
من جانب اخر نوه الاستاذ وليد الغامدي الى ان المدرسة ارسلت رسائل sms للطلاب الخريجين تهنئهم بالنجاح وتحثهم على الاستمرار في تعاهد القران الكريم والعمل بهديه.
التصنيف: رمضانيات
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