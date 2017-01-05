مدرسة بالطائف تنعي أحد طلابها وهو على قيد الحياة

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جدة ــ البلاد

نعت إحدى المدارس الابتدائية الأهلية بمحافظة الطائف، أمس الخميس، لأحد أولياء الأمور وفاة ابنه داخل المدرسة، عبر رسالة جوال SMS، وهو على قيد الحياة، الأمر الذي أحدث فاجعة لوالده، الذي لم يتمالك نفسه فسقط فاقدا الوعي .

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي المواطن “بندر بن أحمد الحارثي” رسالة SMS من المدرسة الابتدائية الأهلية، التي ينتسب إليها ابنه في الصف الثاني ، مفادها :

“المكرم ولي أمر الطالب إياد .. لقد آلمنا نبأ وفاة ابنكم، وفجعنا كما فجعكم ، فعند الله نحتسبه، وإنا لله وإنا اليه راجعون .. أحسن الله عزاءكم، وعظم الله أجركم ، لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى ، نرجو من الله أن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون” .

ويقول الحارثي : “بعدها فقدت وعيي ، واستغربت من صنيع المدرسة، التى بلغتني بنبأ وفاة ابني برسالة تيلفون، ومضي الحارثي قائلاً “:

لم أستطع أن أتمالك نفسي؛ إثر محاولات الاتصال على المدرسة دون إجابة ، وتوجهت في غير شعوري نحوها ، وقبل وصولي وردتني رسالة أخرى مفادها:

“المكرم ولي أمر الطالب إياد.. نعتذر عن الإرسال الخاطئ” ؛ حيث دخلت بحثاً عن ابني في المدرسة، ووجدته – والحمد لله- على قيد الحياة، وسط تواجد المعلمين ، مقدمين الاعتذار.