مدمرة أمريكية إلى باب المندب

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عواصم- وكالات

أعلن مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممر المائي من المسلحين الحوثيين، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران,وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن “المدمرة (كول) وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن”.

من جهة أخرى انسحب مقاتلون من تنظيم القاعدة من بلدتين في جنوب اليمن سيطروا عليهما الخميس ، حسبما ذكر مسؤول في الإدارة المحلية في الجنوب اليمني.

وذكر مسؤول ومصادر قبلية الجمعة أن مقاتلين من تنظيم القاعدة سيطروا مجددا على بلدات لودر وشقراء وأحور في محافظة أبين جنوبي اليمن حيث تقاتل قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي القاعدة والحوثيين.

وقال المسؤول في الإدارة المحلية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته: “مقاتلو القاعدة انسحبوا من لودر والشقراء بعد احتجاج السكان”… “سكان البلدتين أكدوا خلال التجمعين أنهم مستعدون لحمل السلاح” ضد المسلحين وأوضح المسؤول أن المسلحين انسحبوا إلى التلال المجاورة.