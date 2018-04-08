محليات

مدني الباحة يدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / رجب / 1439 هـ       8 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أفادت التنبيهات الواردة لعمليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لحالة الطقس على منطقة الباحة لهذا اليوم، عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مدينة الباحة وبعض محافظات المنطقة تستمر إلى الساعة 10 مساءً.

وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، جميع المواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها

مؤكداً أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي تجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

ibrahim

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