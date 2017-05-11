مدني الطائف يؤكد جاهزيته أي طارئ نتيجة السيول والأمطار

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أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف جاهزيتها الكاملة في قواها البشرية والآلية لمواجهة أي طارئ – لا قدر الله – نتيجة هطول الأمطار التي تشهدها الأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية للمحافظة والسيول الناجمة عنها .

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف أنه تم وضع الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمواجهة مثل هذه الحالات ، حيث تم نشر فرق القوارب والإنقاذ ذات الدفع الرباعي والمجهزة تجهيزاً فنياً متكامل ، والقوة البشرية المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة وتمركزت في المواقع التي قد تشهد أمطارا غزيرة وسيول مما يمكنها من سرعة التدخل الفوري ومباشرة الحالات التي تستدعي ذلك .

وبين العقيد الشريف أن الأمطار التي هطلت على محافظة الطائف خلال اليومين الماضيين كانت من متوسطة إلى غزيرة وشملت السيل الصغير، غزايل، قيا، حظن، عشيره، المحاني، السر، العطيف، الحوية، شقصان،الشفا، سال علي أثرها أودية تراحيب، السر، اللسنه، دعبان نواف، المحدثة، ساج سكب، الأبرق، العرف .

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالطائف باشرت 9 حالات احتجاز مركبات، بداخلها 19 شخصاً تم إخراجهم بصحة جيدة ولله الحمد، وتم فصل التيار الكهربائي عن منزلين دخلتهما مياه الأمطار في مركز السر، وإخلاء أسره مكونه من ثمانية أشخاص من منزلها الذي حاصرته المياه بواسطة قارب الدفاع المدني وهم بصحة جيدة، إضافة إلى مباشرتها لحالة انهيار كتف ترابي لعباره بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ونبه المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالطائف، المواطنين والمقيمين من عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه، داعياً الشركاء في المسؤولية خاصة من منسوبي التعليم إلى ضرورة نشر ثقافة السلامة بين الطلاب والطالبات.