مدني العاصمة المقدسة ينفذ فرضية لحادث حريق

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أمس تجربة فرضية لحادث حريق بأحد الفنادق القريبة من المسجد الحرام. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أن الفرضية بدأت ببلاغ تلقته الإدارة يفيد باشتعال النار في غرفة( بالدور الرابع) من برج فندقي مكون من (15) دوراً بالقرب من المسجد الحرام , وقد جرى انتقال الوحدات اللازمة حيث باشر رجال الإنقاذ إخلاء الموقع من الساكنين فيما اقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة والسيطرة عليه , وقد نجم عن الفرضية وفاة شخص وحدوث (6) إصابات باختناقات جرى التعامل معها في نفس الموقع في حين نقلت إصابتين للمستشفى بحالة خطرة . أفاد الرائد الشريف أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادث حقيقي لرفع درجة الاستعداد للتعامل مع الحوادث من قبل منشآت دور الإيواء، كذلك استمرارا لبرنامج فرضيات الحوادث لمراكز الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث، مشيرا إلى أن هذه الفرضية تنفذ أيضا ضمن مجموعة من التمارين الميدانية التي تنفذها الادارة استعدادا لموسم الحج . وفي ختام الفرضية , عقد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المكلف العميد محمد القرشي اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة، حيث نوقشت أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث.

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