مدني المدينة يحذر من الأودية

المدينة المنورة – خالد سعيد باحكم

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند التنزه نهاية الأسبوع، حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني على ضرورة تجنب الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطعها أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال أثناء الاستمتاع بالطبيعة والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة والدخول في الكهوف المائية الأرضية في الحرات

وعدم الاقتراب من السدود لارتفاع منسوب المياه فيها، مهيباً بقائدي المركبات الحذر خلال التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر ، مع اتباع إرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.