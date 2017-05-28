مدني تبوك ينفذ جولات تفتيشية

تبوك – سعد الشهراني

نفّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خلال اليومين الماضيين جولات تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، وذلك ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني استعداداً لشهر رمضان المبارك , وفصل الصيف لهذا العام في جميع مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها . وبين الناطق الإعلامي للدفاع المدني بتبوك النقيب عبدالعزيز الشمري ، أن الجولات التفتيشية تهدف إلى تعزيز الكشف الوقائي على هذه المنشآت، والتأكد من توفير وسائل ومتطلبات السلامة بها لتحقيق السلامة العامة ومنع المخاطر والتقليل من الخسائر, مشيراً إلى أن الجولات شملت 216 منشأة وأسفرت عن رصد 71 ملاحظة تتعلق بوسائل السلامة الوقائية بالمنشآت التجارية تم تعديلها وتصحيح وضعها فوراً ،وإشعار 65 منشأة بضرورة تصحيح وضعها خلال 48 ساعة ، إضافة إلى تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على 10 منشآت تجارية , واغلاق منشأتين وإحالتهم إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني.

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