“مدني تبوك” يُخمد حريقاً اندلع في مستودع أثاث

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في مستودع أثاث بتبوك.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري؛ قائلاً: “وردنا بلاغ في الساعة ٥:٢٠ صباح هذا اليوم الإثنين الموافق ١٤٤٠/١/١٤ عن حادث حريق في مستودع في طريق المدينة المنوّرة – شمال غربي مدينة تبوك.

وأضاف: فور وصول فرق الإطفاء والإنقاذ تبيّن أن الحادث عبارة عن حريق مستودع أثاث تقدر مساحته بنحو (٢٥ × ٢٠)، والتهم الحريق كامل المستودع بما يحتويه، إضافة إلى عدد سيارتيْن تابعتيْن للمستودع كانتا في حالة وقوف في الداخل.

وتابع: تمّ حصر الحريق والسيطرة عليه قبل انتقاله للمستودعات المجاورة عدا تضرر جزئي في مستودع مجاور للرخام والحجر؛ مؤكداً أنه لم ينتج عن الحادث أيّ إصابات أو وفيات، ولله الحمد، فيما باشر المختصّون لدينا التحقيق لتحديد سبب الحادث