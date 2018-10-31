مدني تربة ينقذ 13 شخصا من السيول ويبحث عن مفقود

جدة – حماد العبدلي

يواصل مدني تربة عمليات البحث عن مفقود جرفته السيول في الساعات الأولى من صباح أمس فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 13 شخصاً بخمسة مواقع مختلفة بالمحافظة .

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني تربة تباشر عمليات البحث عن مفقود جرفته السيول في الساعات الأولى من صباح أمس ولازالت العمليات قائمة بعد العثور على المركبة التي كان يستقلها اثناء عبور وادي تربه بالقرب من هجرة العباسية كما تمكنت الفرق من إنقاذ 13 شخصاً.

وأكد مدني منطقة مكة المكرمة أن المخاطرة في قطع الأودية في ظل الظروف الجوية الراهنة لا زالت تشكل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات مهيباً بالجميع بتوخي الحذر وعدم عبور الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها.