مدني جازان يدشن حملة السلامة

جازان- البلاد

دشنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان أمس حملة السلامة خلال إجازة منتصف العام الدراسي التي تأتي امتدادا لحملاتها ضمن الخطة العامة للسلامة للعام الحالي ١٤٣٩هـ ، بهدف التأكد من تطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت المستهدفة وفي أماكن تواجد المواطنين والمقيمين والمتنزهين خلال فترة الأجهزة بمنطقة جازان. وأوضح مدير الدفاع المدني بجازان العميد علي بن محمد وهاس أنه تم تقسيم المنطقة إلى ستة قطاعات تحت إشراف ضباط السلامة ، حيث يتم من خلال الحملة زيادة وتكثيف عمل دوريات الإشراف الوقائي في الفترتين الصباحية والمسائية والتركيز علي مواقع الإيواء السياحي والمراكز التجارية والمواقع الترفيهية والمهرجانات والحدائق العامة وملاهي الألعاب ، وتقديم برامج توعوية مختلفة عن كيفية التعامل مع الأخطار وتنظيم المحاضرات خصوصا في مواقع التجمع . وبين أن الحملة تأتي بالتزامن مع إجازة منتصف العام وتستمر للتأكد من تحقيق متطلبات السلامة ورفع أعلى معدلات الوقاية من الأخطار في جميع المواقع التي تخضع لإشراف الدفاع المدني مع تطبيق المخالفات على المواقع التي لا تلتزم بإجراءات السلامة العامة وبما يحقق سلامة الأرواح والممتلكات خلال هذه الفترة من العام والتي يتوافد لمنطقة جازان خلالها العديد من الزوار من مختلف الشرائح للاستمتاع بأجوائها وشواطئها .

ودعا مدير الدفاع المدني بجازان الجميع من المواطنين والمقيمين إلى إلالتزام بقواعد السلامة والاطلاع على تعليمات ورسائل السلامة التي يقدمها الدفاع المدني في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي للوقاية من الأخطار ، متمنيا للجميع إجازة سعيدة وآمنة .