مدني جازان يدعو المواطنين والمقيمين للابتعاد عن الأودية ومجاري السيول

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أهمية التعامل مع التقلبات الجوية، خاصة أوقات هطول أمطار التي تشهدها مختلف محافظات ومراكز المنطقة خلال هذه الأيام.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحي القحطاني، أن مركز القيادة بالمديرية تلقى تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس، يفيد بهطول أمطار على المنطقة خلال الفترة الحالية، مهيباً بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول، وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق الأمن والسلامة للجميع.

وأكد أهمية الابتعاد عن مجاري السيول ومتابعة التحذيرات الصادرة من الدفاع المدني، خاصة مع ما تشهده المنطقة هذه الفترة من هطول الأمطار وجريان السيول المنقولة، مشدداً على عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه التي قد تؤدي إلى الغرق.