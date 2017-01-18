العدد 21818 18 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مدني جازان ينفذ برنامجا للسلامة

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مدني جازان ينفذ برنامجا للسلامة
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جيزان – البلاد

‏‫نظمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان برنامجا تدريبيا على وسائل السلامة الشاملة والإطفاء والتفتيش على المنشآت لضباط وأفراد المنطقة العاملين بأقسام السلامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد علي وهاس، أن البرنامج التدريبي الذي يستمر خمسة أيام يشمل شرحا نظريا وتطبيقات عملية مكثفة للمتخصصين في مجال السلامة والتي ينفذها عدد من الضباط المهندسين ومختصين في مجال السلامة مشيرا إلى أنه سينفذ خلال البرنامج التدريبي تطبيق متطلبات الكود الخليجي للوقاية من الحريق وكيفية التفتيش في المنشآت وكتابة التقارير ومحاضر ضبط المخالفات وأنظمة ولوائح الدفاع المدني وكيفية التعامل مع المخالفات بالشكل الصحيح.
من جانبه أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي العمري أهمية البرنامج في التدريب على مفاهيم السلامة العلمية والتطبيقية وضرورة تطبيق وسائل السلامة والوقاية من الحريق على جميع المنشآت حفاظا على الأرواح والممتلكات انطلاقـًا من مهمة الدفاع المدني.

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التصنيف: محليات

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