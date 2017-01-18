مدني جازان ينفذ برنامجا للسلامة

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جيزان – البلاد

‏‫نظمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان برنامجا تدريبيا على وسائل السلامة الشاملة والإطفاء والتفتيش على المنشآت لضباط وأفراد المنطقة العاملين بأقسام السلامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد علي وهاس، أن البرنامج التدريبي الذي يستمر خمسة أيام يشمل شرحا نظريا وتطبيقات عملية مكثفة للمتخصصين في مجال السلامة والتي ينفذها عدد من الضباط المهندسين ومختصين في مجال السلامة مشيرا إلى أنه سينفذ خلال البرنامج التدريبي تطبيق متطلبات الكود الخليجي للوقاية من الحريق وكيفية التفتيش في المنشآت وكتابة التقارير ومحاضر ضبط المخالفات وأنظمة ولوائح الدفاع المدني وكيفية التعامل مع المخالفات بالشكل الصحيح.

من جانبه أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي العمري أهمية البرنامج في التدريب على مفاهيم السلامة العلمية والتطبيقية وضرورة تطبيق وسائل السلامة والوقاية من الحريق على جميع المنشآت حفاظا على الأرواح والممتلكات انطلاقـًا من مهمة الدفاع المدني.