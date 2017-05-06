مدني جدة يتفقد متطلبات السلامة بالمنشآت

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جدة – البلاد

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة عدد من الحملات التفقدية لمتطلبات السلامة في إطار جولاتها الميدانية على المنشآت الحيوية والمهمة للتأكد من توفر متطلبات السلامة ووفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة بمتابعة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، وبقيادة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد طلال بن إبراهيم بديوي . وأفاد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة أن الحملات التفقدية شملت قاعات الأفراح, المدن الترفيهية , المنتجعات, الأسواق, المولات, والمنشآت السكنية والتجارية للتأكد من ملائمتها للنشاط المحدد لها, ومدى الالتزام بتنفيذ اشتراطات ومتطلبات السلامة، مشيراً إلى أنه وضعت خطة شاملة للقيام بجولات ميدانية مستمرة للمتابعة. وأضاف أن هناك برامج توعوية للمواطن والمقيم على حد سواء للتوعية بجميع المخاطر التي توجه الجميع، وذلك في عدد من المهرجانات التي تقام طيلة الإجازة الصيفية, مبيناً أن هناك خطة لتمركز بعض وحدات الإطفاء خلال أوقات الذروة بالمواقع التي تزداد بها الكثافة البشرية . وشملت الحملات خلال الستة اشهر الماضية الوقوف على 13480 محلا تجاريا ومهنيا, و220 مستشفى ومستوصف, و47 سوقا ومجمعا تجاريا, و57 فندقا, و530 شقة مفروشة, و432 مدرسة حكومية وأهلية, و85 قاعة وقصر أفراح, و1560 مستودعا, و45 برجا, و39 سوقا شعبيا.