مدني جدة يعلن السيطرة على حريق المركز التجاري

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت اليوم من السيطرة على حادث الحريق الذي اندلع في المركز التجاري الواقع غرب المحافظة.

وأشار المتحدث إلى أن مدير المنطقة اللواء سالم المطرفي أدار عمليات الإطفاء والإنقاذ ميدانياً.

وأضاف متحدث الدفاع المدني، في بيان، أن الفرق هرعت لموقع الحادث بعد تلقي المركز الوطني للعمليات الموحدة لبلاغ الساعة 17:34 عصر أمس مفاده نشوب حريق في مركز تجاري غرب المحافظة، وفي طور انتقال الفرق كانت سحب الدخان تتصاعد من المركز وتشاهد من محيط منطقة الحريق وعلى مسافات متفاوتة، مما استدعى تمرير بلاغ من قادة الفرق المنتقلة بنقل المشاهدة الأولية لمركز العمليات الموحد بدعم الفرق المنتقلة بفرق مساندة خشية أن يكون الحادث متطور في ظل تشكيلات سحب الدخان التي غطت أرجاء منطقة الحادث.

ومع وصول الفرق كانت ألسنة اللهب تعلو من بهو المبنى بعدة أمتار، بينما كانت جنبات المركز خاصة الشرقية منها تتعرض لألسنة لهب كثيفة، ومع تطور الحادث وارتفاع المساحات المحترقة بالدور الأرضي بنسب تصل إلى 70٪ وبنسب تصل إلى 90٪ بالدور الثاني، سعت حينها فرق الإنقاذ على فتح مخارج من خلال المحلات التجارية المحاذية للشارع لفتح المجال لدخول إفراد الإنقاذ من جهة وخروج أي أشخاص قد تكون الأدخنة أو لهب الحريق احتجزهم بالداخل، ومزامنة مع عمليات الإنقاذ وجه ضابط الميدان الفرق المباشرة على عمل سواتر مائية للمباني المجاورة الواقعة غرب المركز حفاظاً عليها ومنع امتداد الحريق لها، بينما عملت فرق إطفاء على مكافحة الحريق من الخارج، وإعطاء التوجيه لسيارات السلالم والسنوركل المتمركز بالموقع للدخول في عمليات الإطفاء من خلال تسليط المياه لعمق المركز ( البهو ) بفضل تمكن تلك الآليات في العمل بارتفاعات 60 م وهو الارتفاع الذي احتاجته الفرق لكشف سطح المبنى.

وتابع أنه مع انقضاء الساعة الأولى تمكنت الفرق من إخماد تلك الشعل الملتهب في الموقع تماما ليبقى بؤر في مواقع مختلفة من المركز باشرتها الفرق من خلال الفروع الأرضية، ومن جانب التحقيق في الحادث باشرت شعبة التحقيق أعمالها وبدأت في جمع كافة المعلومات ولا تزال تعمل وترصد جميع ما يتم تداوله من المتواجدين المعنيين بالمركز وتمرير كافة المعلومات التي تخدم فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين أو احتمالية وجود احتجازات بالموقع، ولا زالت أعمال الإنقاذ قائمة من خلال البحث تحت أنقاض الحريق بحثاً عن ضحايا أو محتجزين حتى إعداد هذا البيان.