مدني جدة ينتشل جثة خمسينية من خزان ماء

انتشل الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جثة خمسينية سقطت داخل خزان مياه جنوب شرق جدة

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الانقاذ والإنقاذ المائي

باشرت اليوم بلاغ ورد للمركز الوطني للعمليات الموحد عن سقوط امرأة سعودية

في العقد الخامس من العمر داخل خزان مياه تابع لمنزلها بكيلوا 14 جنوب شرق جدة.

وقال المتحدث أنه مع وصول الفرق تم الكشف من خلال فرق الإنقاذ المائي عن مؤشرات تشير الى وجود سيدة داخل الخزان

ومن خلال الفرق تم بالفعل العثور على السيدة، وتم انتشالها ونقلها الى خارج الخزان من خلال فوهة الخزان التي تقدر ابعادها ب 60*60 سم.

وأكد المتحدث أن الكشف الأولي على السيدة تم من قبل فرق الهلال الأحمر في موقع الحادث واتضح انها فارقت الحياة

وعن الأسباب التي ادت الى سقوط السيدة أوضح أن فرق التحقيق

باشرت أعمالها في موقع الحادث وسلم بالحيثيات التي جمعها فرق التحقيق للجهات المختصة .