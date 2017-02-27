مدني مكة المكرمة يسيطر على حريق

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – احمد الأحمدي

تمكنت وحدات الإطفاء والإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة امس من السيطرة على حريق في أرض مسورة بحي وادي جليل خلف محطة النجاح.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني تلقى بلاغا مفاده وقوع حادث حريق في أرض مسورة بحي وادي جليل خلف محطة النجاح وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار بمعمل للتنجيد الجلسات والكراسي مقام على أرض تقدر أبعادها ب(30×50) م مسقوف جزء منها بالهانجر ومبنية حوائطها بالطوب.

وأفاد الرائد الشريف أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة العمل للتعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية ,

مهيبا بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الابتعاد عن التجمهر بالقرب من مواقع الحوادث وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية من تقديم خدماتها بكل سلالة حفاظا على أرواحهم راجيا السلامة للجميع.