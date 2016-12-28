مدني مكة المكرمة ينفذ فرضية إطفاء وإنقاذ

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مكة المكرمة- البلاد

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ والإسعاف في أحد الأبراج الفندقية بمكة المكرمة؛ للتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث، بإشراف مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد علي بن خضران المنتشري.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أن الفرضية تمثلت في تلقي غرفة العمليات بلاغاً يفيد اشتعال نار في غرفة في الدور الثاني من أبراج فندقية مكونا من 15 دورا بالقرب من الحرم المكي الشريف، حيث باشر رجال الإنقاذ إخلاء الموقع من الساكنين، فيما اقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة والسيطرة عليه.

وأفاد أنه نجم عن الحالة إصابة 8 أشخاص بشكل افتراضي باختناقات بسيطة، تم التعامل معها في نفس الموقع، فيما جرى نقل إصابتين للمستشفى بحالة خطرة، مؤكداً أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادثا حقيقيا للتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة، لاسيما أن مبنى الفندق يقع بمنطقة حيوية مكتظة بالمعتمرين والزوار.