مدني مكة يتفقد أنظمة السلامة في منشآت إيواء الحجاج

مكة المكرمة-البلاد

نفذت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس جولة ميدانية لتفقد منشآت إيواء الحجاج بالمنطقة المركزية للتأكد من الجاهزية التامة وتوافر اللوائح الإنشائية وأنظمة إطفاء الحرائق والرش الآلي وأنظمة الإنذار

كما تفقدت فرق السلامة التجهيزات المتعلقة بالمصاعد ومخارج الطوارئ وطفايات الحريق ومضخات المياه وكافة الأدوات اللازمة لأعمال السلامة خلال موسم حج هذا العام 1439 هـ في ظل الكثافة التي تشهدها تلك المنطقة من خلال تواجد حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح ضابط السلامة النقيب حاتم الثبيتي أن السلامة الإنشائية ذات أهمية بالغة إذ أن غيابها أو القصور في تطبيقها قد يتسبب في وقوع حوادث كبيرة قد يتضاعف فيها عدد الخسائر مؤكداً أن الدفاع المدني يعمل على التأكد من استخدام النظم المتوافقة مع اشتراطاته ومتطلباته في المباني العالية خاصة في المطابخ والممرات وغرف النوم والمداخل الرئيسة وتفقد نظام إنذار الحريق، ومواقع المحولات والمولدات وتأمينها وغرف الميكانيكا والكهرباء.