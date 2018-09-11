محليات

«مدني مكة» يحيل شركة مصاعد للنيابة العامة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time29 / ذو الحجة / 1439 هـ      11 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أحالت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إحدى الشركات العاملة في مجال المصاعد بالعاصمة المقدسة لفرع النيابة العامة بمكة المكرمة على أثر التحقيقات التي تم إجراؤها عقب حادثة انزلاق كابينة مصعد لبناية مكونة من ستة أدوار لإقامة الدعوى القضائية بحقها.

وأوضح المتحدث باسم المنطقة العقيد سعيد سرحان أن نتائج التحقيقات والتقارير الفنية من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لحادثة انزلاق المصعد الذي نتج عنه عدد من الإصابات الخفيفة، أظهرت إهمال الشركة في أعمالها الفنية لصيانة المصعد.

وأضاف: «الدفاع المدني يؤكد على شركات ومؤسسات المصاعد العمل بدقة واهتمام ومهنية لأهمية المصاعد حفاظا على أرواح مستخدميها، وأن أي إهمال أو قصور في هذا الجانب سيعرض مؤسسات وشركات الصيانة تحت طائلة المسائلة القضائية والإجراءات النظامية».

ibrahim

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