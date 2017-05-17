مدني مكة يختتم دورة الغوص التنشيطية

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مكة المكرمة- البلاد

اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة أمس فعاليات دورة الغوص التنشيطية الثانية لمجموعة من أفراد الإنقاذ بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة العميد علي بن خضران المنتشري وذلك بمقر مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع .

وهدفت الدورة التي استمرت لمدة شهر إلى رفع مهارات المتدربين في مجال أعمال الغوص والإنقاذ المائي تحت إشراف نخبة من المدربين المختصين .

وسلم اللواء المطرفي المتدربين والمدربين شهاداتهم وحثهم على الاستمرار في الاستفادة من هذه البرامج الموجهة مقدما شكره للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة والقائمين على التدريب .