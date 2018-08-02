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مدني مكة يدشن معرض حملة الوقاية هي الغاية

كتبه adminaccess_time19 / ذو القعدة / 1439 هـ       2 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة- البلاد

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي أمس فعاليات معرض حملة ” الوقاية هي الغاية ” الذي تقيمه إدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة لمدة ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية, بحضور مسؤولي الجهات الحكومية في مكة المكرمة, وذلك في سوق مكة مول .

واطلع اللواء المطرفي والحضور على ما اشتمل عليه المعرض من أقسام مختلفة تهدف إلى إيصال ثقافة السلامة لجميع فئات المجتمع وشاهدا عرضاً مرئياً يوضح أهمية السلامة في المنشآت السكنية والمواقع التجارية وأهمية توفر متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في التقليل من الأضرار الناجمة.

ورحب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة العميد عبدالله بن عيد القرشي بالحضور, مؤكداً أهمية التوعية الوقائية وإسهاماتها في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وأثرها في تقليل الآثار الناجمة عن الحوادث والأخطار المختلفة وإدراك أهمية السلامة الوقائية .

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