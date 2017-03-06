مدني مكة يسيطر على حريق في عمارة سكنية

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سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم على حريق اندلع في عمارة سكنية بحي بطحاء قريش .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف :

أن الحريق اندلع في غرفة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونه من أربعة أدوار .

كانت تحتوي على مجموعة من الملابس وغسالة كهربائية وامتدت السنة اللهب لمرتبة أسفنجية بداخل الغرفة .

وأضاف الرائد الشريف أنه نجم عن الحادث وفاة امرأة مسنة وفتاة وإصابة امرأتين .