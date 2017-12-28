مدني مكة يغلق أكثر من 6 منشآت

مكة المكرمة- البلاد

أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد عبدالله بن عيد القرشي أهمية ودور الجولات التفتيشية والميدانية في رفع وتفعيل مستويات السلامة في المنشآت والمؤسسات الخاصة بتوريد وتركيب وصيانة معدات السلامة والمصاعد .

وكشف أن الإدارة خلال جولات المسح الوقائي الشهر الماضي على أكثر من 500 منشأة , تم ضبط العديد من المخالفات إضافة إلى إغلاق أكثر من ست منشآت أخلت بتدابير ومتطلبات السلامة مشددا على أهمية تكثيف الجولات واستمرارها وفق خطة المسح الوقائي المعتمدة للإدارة.