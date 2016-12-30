مدني مكة يناقش اشتراطات السلامة بمشروع جبل عمر

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مكة المكرمة – البلاد

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي اجتماعاً أمس, مع مدير شركة مشروع شركة جبل عمر ومسؤولي السلامة, لبحث اشتراطات السلامة بمشروع جبل عمر,

بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد علي بن خضران المنتشري, والمختصين بإدارة السلامة من الدفاع المدني, وذلك بمقر الإدارة بمكة المكرمة.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة باشتراطات وتدابير السلامة في المشروع من جميع النواحي, بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء في جانب السلامة والوقاية من المخاطر, سواء في المنشآت المشغلة أو تحت التشييد, إضافة إلى تفعيل إجراءات العمل للتدخل والتعامل مع أي حوادث فور وقوعها بالطرق المثالية.