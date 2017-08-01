مدني مكة ينقذ 30 شخصا حاصرتهم النيران داخل شقة

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخلاء ٣٠ شخصاً بعدما نشب حريق بأحد المساكن بحي العزيزية.

وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في شقة في حي العزيزية مخطط ستر اللحياني

وأضاف “كان الحادث عبارة عن اشتعال النار بداخل غرفة في شقة تقع بالدور الثاني من مبنى سكني مكون من 6 ادوار مأهولة بالساكنين

وتابع “تم إخلاء المبنى من السكان وعددهم 30 شخصاً عن طريق وحدات الإنقاذ في حين تم إخماد الحريق عن طريق وحدات المكافحة”

ولفت الشريف إلي أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح