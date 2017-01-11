مدني نجران يواصل حملة السلامة

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نجران – البلاد

تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، أعمال حملة السلامة الوقائية، التي تستهدف العديد من المنشآت التجارية في المنطقة .

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن أعمال الحملة التي تستمر لثلاثة أسابيع، شملت الكشف على العديد من المنشآت التجارية في جميع أنحاء المنطقة؛ للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق، بمشاركة العديد من الضباط والأفراد المختصين في أعمال السلامة.

وأكد النقيب القحطاني، أن الحملة تستهدف جميع الأنشطة التجارية والمنشآت، ولن يكون هناك أي تهاون مع أي مخالفات تهدد الأرواح والممتلكات، داعيًا الجميع إلى التقيد بأنظمة واشتراطات السلامة.