مدن المملكة تكتسي بالأخضر استعدادا لأفراح الوطن

الرياض – البلاد

غدا يكون الوطن على موعد مع يومه الأغر ، ومع موعد الفرح تتوشح العاصمة الرياض البهاء باللون الأخضر وهي تستعد للاحتفاء ، عبر حزمة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية والتراثية، وتعيش مع سكانها “فرحة وطن”، بدعم من أمانة مدينة الرياض والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه بمنطقة الرياض وشركائهم وزعت في عدة مواقع مستهدفةً مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وتوشحت المباني والأبراج الشامخة في سماء العاصمة بأعلام الوطن .. راية التوحيد ” لا إله إلا الله محمد رسول الله ” ، التي تحقق تحت بيرقها قبل ثمانية عقود وحدة وطن، لتبقى خفاقة تطاول عنان السماء.

وعلى امتداد الطرق والشوارع والميادين والأنفاق والمواقع المخصصة لاستقبال العائلات والشباب للاحتفال باليوم الوطني انتشرت الأعلام الوطنية لترسم بذلك لوحة عنونها ” للمجد والعليا ” مستمدة من عمق تاريخها ،فضلاً عن اللوحات التي تحمل عبارات وطنية وأخرى تعريفية ببرامج احتفالات العاصمة باليوم الوطني هذا العام .

من جانبها خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعاصنة الرياض 4 فعاليات؛ حيث تقام احتفالية خاصة بالساحة الغربية لمتحف المصمك التاريخي خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، وسيتم استقبال الزوار من المواطنين والمقيمين حتى الحادية عشر ليلاً.

ويشارك متحف صقر الجزيرة في إحياء ذكرى اليوم الوطني الـ 88 من خلال فعاليات تستمر لمدة خمسة من الرابعة والنصف عصراً وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، مع تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء لطلاب المدارس بنين وبنات خلال الفترة الصباحية، فيما تتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المنوعة والعرضة النجدية والجوائز والمسابقات التي تقدم للزوار.

وللعاصمة أيضاً فعالية “وطن عز وفخر”، التي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر حتى الأحد القادم في مؤسسة اليمامة الصحفية، وهي فعالية اجتماعية ترفيهية مفتوحة تستهدف الأسرة والطفل بشكل خاص وتتمحور فعالياتها عن اليوم الوطني وعن الوطن وانجازاته ودوره في حياة المواطن، إضافة إلى فعالية تشكيل وصناعة، وتستمر أربعة أيام من 12 إلى 15 محرم الجاري في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية “قطار الرياض”، وتهدف للارتقاء بالأعمال المتميزة لأبناء الوطن من الفنون التشكيلية والخزفية والحرفية والاحتفال باليوم الوطني السعودي.

عروض عالمية

وضمن الاحتفالات سيكون سكان الرياض على موعد مع فعاليات تتبناها الهيئة العامة للترفيه بدايةً بفعالية “سيرك دو سوليه”، أضخم العروض العالمية التي ستقام في ‏المملكة، حيث سيقدّم أكبر عروضه في المملكة بتاريخ 23 ‏سبتمبر , حيث سيشارك في العرض 80 عارضاً من 26 جنسية يرتدون 245 زيا مبتكرا ، وهو رقم سيحطم ‏الأرقام القياسية السابقة لسيرك “دو سوليه” , كما صُمّم العرض خصيصاً لهذه ‏المناسبة، إذ سيقام على مسرح ‏عملاق يبلغ طوله 85 متراً وعرضه 40 ‏متراً، تمّ إعداده لهذا العرض في استاد الملك فهد الدولي، على أن يتمّ تقديم العروض ‏بأسلوب يعكس رمزية المناسبة ،

‏وستتضمن التحليق في الهواء باستخدام الحبال الحريرية، والعجلات ‏الألمانية والكهربائية وذات العجلة ‏الواحدة، بالإضافة إلى العروض النارية والبهلوانية على الجدران، ‏واستعراضات يؤديها نخبة من فناني ‏‏”الهيب هوب” ومحترفي الرقص المعاصر، إلى جانب عروض ‏الطيران الفردي باستخدام “الهوفربوورد”، ‏وسيكون عشاق السيرك على موعد مع الكثير من المفاجآت ‏المبهرة والمبتكرة التي اختيرت بعناية من قبل ‏خبرات رائدة في مجال المؤثرات الخاصة.‏