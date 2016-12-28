مديرية المياه بالمدينة المنورة تبدأ الاستعداد للصيف

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المدينة المنورة -جازي الشريف

صرح مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس صالح بن عبد العزيز جبلاوي، بأنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

أمير منطقة المدينة المنورة – حفظه الله – باتخاذ كافة الإجراءات والاستعداد الجيد لموسمي الصيف ورمضان المبارك لهذا العام 1438هـ، ورفع الجاهزية لتلبية احتياجات المدينة المنورة، وزائريها .. قامت المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة في إطار خطط الصيانة الاستباقية بأعمال استبدال عدد ( 4 ) محابس رئيسية أقطار ( عدد 2 محبس قطر 1400ملم – عدد 1 محبس قطر 900ملم – عدد 1 محبس قطر 500ملم )،

وذلك بثلاثة مواقع مختلفة على الخطوط الرئيسية المحورية الناقلة للمياه من خزانات المديرية جنوب وغرب المدينة المنورة إلى شبكات التوزيع . وبحمد الله – تعالى- وتوفيقه تمت أعمال استبدال هذه المحابس؛ وفق خطة منضبطة، توفرت فيها جميع العناصر التي ساهمت بإنهاء أعمال التنفيذ في وقت قياسي لم يتجاوز ( 9 ) ساعات، حيث تم إعداد عدد ( 5 ) فرق مجهزة بجميع الأدوات والمعدات اللازمة لإنجاز الاعمال في جميع المواقع الثلاثة بنفس التوقيت فقد بدأت الاعمال الساعة السابعة صباح يوم الجمعة الموافق 24/03/1438هـ وانتهت الأعمال في تمام الساعة الرابعة عصرا،وقد حرصت المديرية على سرعة التنفيذ حتى لا تتأثر خطط ومناوبات توزيع المياه.

والجديد بالذكر أـن هذه الخطوة من تغيير هذه المحابس تعتبر من المرات القليلة التي تمت على امتداد تاريخ المديرية؛ حيث إن هذه المحابس التي تم استبدالها تعتبر من أهم المحابس التي تتحكم في الخطوط الرئيسية المحورية، التي تغذى جميع مناطق وأحياء المدينة المنورة.