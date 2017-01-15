مدير (أم القرى) يطلع على خطة القبول للدراسات العليا

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أكد معالي مدير جامعة أم القرى د. بكري بن معتوق عساس ، على الالتزام بدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وأن الجامعة باتجاه دعم البرامج التي تحقق الرؤية، وإيقاف البرامج التي لاتتواءم مع الرؤية حتى يتم تحديثها، كما حث على تقديم الدعم والمساعدة للمتقدمين، وتسهيلا للإجراءات قدر الإمكان، منوها بالدعم الكبير التي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – بقطاع التعليم لا سيما التعليم العالي.

جاء ذلك خلال لقائه عميد الدراسات العليا أ.د صالح الفريح ووكلاء العمادة، الذين قدموا تصورا لخطة ومراحل القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي القادم ١٤٣٩/١٤٣٨، الذي سيبدأ- بحول الله تعالى- مطلع الفصل الدراسي الثاني ،٥/٨ وسيستمر مدة ثلاثة أسابيع.

وبين عميد الدراسات العليا استمرار العمادة في دعم معيدي ومحاضري الجامعات السعودية من خلال منحهم الأولوية في القبول، تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تهدف إلى زيادة أعداد المؤهلين على رأس العمل.

واستحدثت العمادة -دعما للمتميزين من طلاب وطالبات الجامعة- مسارا خاصا بقبول المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس من جامعة أم القرى للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا ،

وذلك من خلال إتاحة فرصة التقديم لهم على برامج الدبلوم العالي و الماجستير . وأوضح وكيل عمادة الدراسات العليا للقبول، أن القبول سيمر بعدة مراحل من تقديم الطلبات إليكترونيا عبر بوابة القبول التي ستفتح مع بداية القبول، ثم تدقيق الطلبات في الأقسام العلمية؛ وفقا للشروط المعلن عنها في دليل القبول الذي سيعلن في موقع العمادة.

ثم مراحل الاختبارات التحريرية والشفهية وصولا إلى مرحلة الترشيحات من الأقسام.

وبيّن عميد الدراسات العليا، أن العمادة حرصت على الانتهاء من إجراءات القبول قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كاف، ليتمكن المرشحون المعنيون، لا سيما في مرحلة الدكتوراه من إحضار قرارات الابتعاث، أوالإيفاد التي يحقق بها شرط التفرغ التام للدراسة الذي نصت عليه اللائحة، وأكده مجلس الجامعة.