مدير الأمن العام يتفقد جاهزية قوات أمن الحج والعمرة

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مكة المكرمة- البلاد

تفقد معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمقرها في مكة المكرمة يرافقه معالي قائد قوات أمن العمره الفريق خالد بن قرار الحربي ، وعدد من قيادات الأمن العام .

وكان في استقبال معاليه ومرافقيه مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء سعود بن عبدالله الخليوي ، الذي أكد على ما تحظى به القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة من اهتمام ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفظه الله، حتى وصلت إلى درجة عالية من الكفاءة والتميز في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وقدم المشاركون في تنفيذ الخطة العامة لأمن العمرة لهذا العام عددا من العروض والتدريبات والفرضيات المهارية الميدانية .

وتأتي هذه الزيارة في اطار استعدادات الأمن العام لمباشرة مهامه ومسؤولياته في حفظ الأمن والنظام في الحرمين الشريفين وساحاتهما طوال شهر رمضان المبارك وحتى انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك.