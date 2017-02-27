مدير التعليم الأهلي يهنئ مدارس عبدالرحمن فقيه على التميز الوزاري

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مكة المكرمة- البلاد

قام مدير التعليم الأهلي في مكة المكرمة، الدكتور فهد الزهراني، ومشرفو التعليم الأهلي، بزيارة مدارس عبدالرحمن فقيه، لتهنئتهم بحصولهم على المركز الثاني على مستوى المملكة في جائزة التميز الوزاري، فئة الإدارة والمدرسة المتميزة .

وكان في استقبالهم مدير عام المدارس الأستاذ ناصر بن مهنا اليحيوي، وقائد المرحلة الابتدائية الأستاذ طه بن علي باعقيل، ومعلمو المدرسة وطلابها. بدأت فعاليات الاستقبال باستعراض للفرق الكشفية، ومن ثمّ كلمة ترحيبية من مدير عام المدارس بالوفد الزائر، عبر فيها عن امتنانه بهذه التهنئة والمبادرة الكريمة.

من جهته ألقى مدير التعليم الأهلي كلمة، عبر فيها عن سعادته بهذا المركز غير المسبوق لمدارس مكة المكرمة، وأشاد بالمدارس و دورها الريادي في العملية التعليمية، وما تقدمه من تعليم تقني وبيئة عصرية، تتسم بالحداثة والتميز، بعيدا عن النمط التقليدي، وما تحققه من مراكز متقدمة في شتى مجالات المعرفة. تلى ذلك تقديم درع تذكاري للمدارس، وتقليد قائد المرحلة الابتدائية باقة ورد بهذه المناسبة .