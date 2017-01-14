مدير الجامعة الإسلامية يستقبل مفتي لبنان

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المدينة المنورة -جازي الشريف

استقبل معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف فايز دريان . ورحب د. المرزوقي بمفتي لبنان والوفد المرافق له

وقال معاليه : إن الجامعة الإسلامية يدرس فيها أكثر من عشرين ألف طالب من مختلف الجنسيات وهم ينهلون من العلم الشرعي وتعاليم الإسلام وفق منهج الاعتدال والوسطية وثقافة الحوار .

وأضاف معاليه : أن هناك أعداداً كبيرة من المتقدمين للدراسة تحرص الجامعة على قبولهم وفق معايير معينة تراعي الكفاءة العلمية والتنوع الثقافي من جميع دول العالم.

واستعرض معاليه مع سماحة المفتي عدداً من خريجي دولة لبنان الذين بلغ عددهم ١٨٣ خريجا في مختلف المراحل وعدداً من الدارسين حاليا في كليات الجامعة وإعطاء نبذة عن الجامعة وكلياتها الشرعية والعلمية.

من جانبه أعرب سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية عن سعادته بهذه الزيارة للجامعة الإسلامية العريقة والكبيرة التي تعلم فيها وتخرج منها وكان أحد طلابها وأوضح سماحته أن الجامعة انتقلت نقلة نوعية خلال عدة عقود وهذا يعكس الاهتمام والدعم من قبل حكومة المملكة العربية السعودية

وحرصها على أبناء العالم الإسلامي من خلال إنشاء هذه الجامعة وتعليم أبناء العالم الدين الإسلامي الحنيف وفق المنهج الوسطي ليكونوا خير سفراء في بلادهم لنشر رسالة الإسلام السمحة، مضيفا أن خريجي الجامعة الإسلامية من دولة لبنان يتقلدون مناصب عليا ومهمة في الدولة .