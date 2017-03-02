مدير الدفاع المدني بمكة المكرمة يزور معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

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قام مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي اليوم.

بزيارة تفقدية لمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني الذي أقامته الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.

وتجول اللواء المطرفي في المعرض يرافقه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضران المنتشري وعدد من ضباط الإدارة .

حيث شاهد الأنشطة الثقافية والتعليمية لمنسوبي مدارس التعليم العام والأهلي .

حيث خصصت الإدارة في معرض هذا العام عدة زوايا خاصة بالأطفال ومراحل التعليم العام بكافة شرائحه .

بهدف غرس مفاهيم السلامة الأولية والوقاية من المخاطر.

إضافة إلى شاشات تفاعلية توعوية تعرض بعض أنواع الحوادث وطرق الوقاية والحماية منها بشكل مبسط .

مما يذكر أن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية ويقوم عليه مجموعة من الضباط المختصين في الدفاع المدني.