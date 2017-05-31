مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة يجتمع مع فريق السلام السعودي

اجتمع مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد علي بن خضران المنتشري، والمختصين بإدارة العمليات وقوة دعم الحرم المكي الشريف اليوم، مع فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ التطوعي.

الذي يشارك جنبًا إلى جنب مع قوة الدفاع المدني بالحرم الشريف التي تقوم بالعمل على تقديم المساعدة لأي حالات مرضية أو اجهاد ونقلها للمراكز الصحية خلال موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438 .

وثمن اللواء المطرفي هذه المشاركة التطوعية المتميزة خاصة وأن الفريق التطوعي يضم بين اعضائه متطوعين في العديد من المجالات الطبية والهندسية