مدير العلاقات بمطار الملك عبد العزيز لـ(البلاد): لا تعليق للرحلات الجوية ومستعدون للتغيرات المناخية

جدة – مهند محمد

أكد مدير العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي تركي الذيب لـ(البلاد) أن الحالة المناخية المستمرة على محافظة جدة لم تسبب تأخيراً لبعض الرحلات القادمة أو المغادرة للمطار أو تعليق أي منها سواء الدولية أو المحلية وأنهم مستعدون لأي تغير قد يحدث ومع أي تنبيه يصدر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية (قد تصل الى اقل من 2كم)على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الاجزاء الساحلية منها.

وأكد مساعد الناطق الرسمي لإدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة نواف الشريف لـ(البلاد) أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية (وقد تصل إلى أقل من كيلومترين) على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأضاف الشريف أن حركة الرياح السطحية بسرعة تصل إلى 45 كم/ساعة وتشمل مكة المكرمة – جدة – رابغ الاجزاء المجاورة والطرق السريعة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية ( تصل الى اقل من 2كم ) خاصة خلال النهار، ويستمر نشاط الرياح حتى يوم غد الاربعاء. وأضاف نواف أن حركة الرياح على البحر الاحمر بسرعة 18 – 45 كم في الساعة وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع المتر.