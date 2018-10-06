مدير المرور يثني على مدرسة شرق لقيادة المركبات

الدمام – حمودالزهراني

استقبل مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش صباح أمس مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد بن عبد الله البسامي في مقر مدرسة شرق لتعليم قيادة المركبات بالجامعة بحضور وكيل الجامعة الدكتور فهد المهنا ومدير المرور بالمنطقة الشرقية العقيد المهندس علي الزهراني والوفد المرافق له من الإدارة العامة للمرور ،

وحضور مديرة مدرسة شرق لتعليم القيادة الدكتورة حصة العتيبي وعميد الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور سعد العمري ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف .

وذكر مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف ان مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش صحب مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد البسامي في جولة على المدرسة واطلع على التجهيزات الحديثة والتقنية فيها وأنظمة المحاكاة والفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلي وأماكن استقبال المستفيدات وتحدث معهن وابدى رضاه وإعجابه مشيداً بما وصلت اليه المدرسة من تقدم ورقي خلال فترة زمنية قصيرة معبراً عن رغبته في نقل ما يتوفر من خبرات لدى الجامعة للتوسع في انشاء مدارس تشرف عليها الجامعة في بعض محافظات المنطقة الشرقية .

وأضاف المهندس اليوسف أن عدد خريجات المدرسة وصل إلى 2000 خريجة وأن المدرسة تعمل حتى الحادية عشر مساء بثلاث فترات كما أنه من الجانب المشرق وجود كوادر وطنية من الفتيات السعوديات المؤهلات اللاتي يتولين إدارة المدرسة ويقمن بالتدريب النظري والعملي للمتدربات.