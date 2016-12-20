مدير تعليم المدينة المنورة يدشن مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب

دشن مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم اليوم .

مكتب وفاء لرعاية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بمنطقة المدينة المنورة .

بحضور مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية الدكتور خالد الوسيدي.

وركن العمليات في لواء الملك فيصل العميد خالد الأيداء وقائد قوات الطوارئ الخاصة العقيد ركن بجاد الحربي وعدد من القيادات التربوية في المنطقة .

واطلع العبدالكريم والحضور خلال جولتهم في المكتب على الخدمات التي يقدمها المكتب .

كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن دور المكتب ومهامه والخدمات التي يقدمها وشركاء النجاح مع المكتب .

وأوضح المشرف على مكتب (وفاء) لرعاية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الجهني:-

أن الوزارة حرصت من منطلق الدور الرئيسي لها في تربية النشء ورعاية السلوك وعلى رعاية الطلاب رعاية مثلى.

تساعدهم في بناء شخصيتهم وحل مشكلاتهم ومجابهة صعوبات الحياة ومد جسور التعاون والتكامل مع الأسر والأبناء المحتاجين لخدمات نوعية .

وكذلك إيمانا بالدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن.

وما يقدمه منسوبو التعليم من جهود في تحقيق البناء والرقى للوطن.

مشيرا إلى أن الوزارة في لمسة وفاء لهؤلاء تبنت العمل على رعاية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم الذين توفاهم الله , نفسياً واجتماعياً وتعليماً وصحياً .

وعن مهام المكتب أفاد الجهني بأنه:-

يتم حصر الفئات المستهدفة من خلال نظام نور وتفويض قادة وقائدات المدارس بالصلاحيات اللازمة.

لتحديد هذه الفئات ومتابعة تقديم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والتعليمية والمساعدات العينية للمستفيدين.

وكذلك متابعة المستفيدين في مدارسهم والوقوف على تحصيلهم العلمي ومتابعة الخدمات الإرشادية المقدمة لهم.

والبحث عن اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم والامتيازات والتسهيلات للمستفيدين.

وعقد اتفاقيات مع القطاعات الحكومية والهيئات لتسهيل الخدمات وتلبية الاحتياجات المقدمة للمستفيدين .

وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن كل فئة والخدمات المقدمة لهم .

وتجويد الخدمات والتسهيلات المقدمة للفئات المستهدفة إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة بالفئات المستهدفة .