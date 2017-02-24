مدير تعليم تبوك يدشن برنامج القيادة الإدارية
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تبوك ـ سعـــد الشهـــــراني
افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف صباح أول أمس البرنامج التدريبي الذي تنظمه أمانة تعليم تبوك تحت عنوان ” القيادة الإدارية” والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويقدمه المدرب المتقدم ومصمم المناهج التدريبية المشرف التربوي مهدي بن عبدالله القرمادي وذلك بمقر مركز التدريب التربوي وبمشاركة القيادات التعليمية والإدارية. وأكد مدير التعليم في كلمته بمستهل الدورة على أهمية ممارسة المفاهيم الحديثة في القيادة بما يتلاءم مع المستجدات التعليمية والإدارية ومواكبة التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية. عقب ذلك بدأ مدرب البرنامج فعاليات اليوم الأول مع مجموعات التدريب بعرض مفهوم القيادة وتعريفاتها ومراحل تطورها وأهدافها.
الوسوم:برنامج القيادة الإدارية
التصنيف: محليات
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