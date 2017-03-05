مدير تعليم تبوك يستقبل بطل الفضية الخليجية
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تبـــــوك – سعــــد الشهرانــــي
استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد أبوهاشم الشريف الطالب خالد بن عثمان القحطاني من ثانوية الملك عبدالعزيز النموذجية بتعليم تبوك فور وصوله إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز برفقة رئيس قسم اللغة العربية بتعليم تبوك سعد آل حبتر، وذلك بعد حصول القحطاني على المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى طلاب إدارات التعليم في دول الخليج المشاركين في مسابقة أولمبياد اللغة العربية التي اختتمت فعالياتها الأربعاء الماضي في الإمارات. وحضر استقبال الطالب كذلك المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير ومديرو الإدارات والمشرفون التربويون ومدير ثانوية الملك عبدالعزيز النموذجية أحمد الفيفي. كما كان والد الطالب د.عثمان القحطاني وأسرته في مقدمة مستقبلي نجله.
الوسوم:بطل الفضية الخليجية
التصنيف: محليات
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