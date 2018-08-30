مدير تعليم جدة يدشن فعاليات (مستعدون 3)

جدة – البلاد

دشن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أمس فعاليات لقاء “مستعدون3″ الذي نظمته إدارتا الإشراف التربوي بنين وبنات ممثلة في قسم ” القيادة المدرسية ” بحضور قادة وقائدات المدارس في كل من جدة ورابغ وخليص وذلك في مسرح إدارة التعليم بجدة.

وافتتحت الفعاليات بورقة عمل في الجلسة الأولى للقاء بعنوان ” القيادة مبادرة ” تضمنت دور القائد المدرسي في تبني مبادرات التحول الوطني وورقة عمل أخرى بعنوان “القيادة المدرسية ورؤية 2030” .

واستعرضت الجلسة الثانية ورقة عمل عن التحصيل الدراسي وورقة أخرى بعنوان “أدائي” عن تقييم الأداء الوظيفي حسب لائحة ديوان الخدمة المدنية الأخير، وورقة عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومؤشراته، بالإضافة لعرض تجربة متميزة من الميدان في تطبيق النشاط الطلابي. وقدمت خلال الجلسة الثالثة أربع أوراق عمل عن مشروع مدرستي2 و آلية سد العجز الطارئ والتخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية والمقاصف المدرسية والنقل المدرسي

فيما تناولت الجلسة الرابعة والأخيرة ورقة عمل عن الأمن والسلامة بعنوان “السلامة أولا” وورقة عن الميزانية التشغيلية للمباني تحت عنوان ” نظافة- صيانة. وفِي ختام اللقاء فتح المجال لاستقبال استفسارات قادة وقائدات المدارس حول كل ما يخص الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي وتجاوز أي عوائق قد تواجههم. وأكد الثقفي أهمية الدور المحوري والمهم لقادة وقائدات المدارس في تبني مشروع التحول الوطني وصولاً لرؤية 2030 وترسيخها في نفوس الطلاب والطالبات تماشياً مع مبادرات وزارة التعليم في هذا المجال ، منوهاً بالدور البارز للمعلمين والمعلمات في ربط المناهج بالتحول الوطني والمواطنة الصالحة .