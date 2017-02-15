مدير تعليم جدة يدشن معرض (نبض الفن3)

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جدة- عبدالهادي المالكي

أكد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن حصول تعليم جدة على جائزة وزارة التعليم للتميز، في دورتها السابعة، فرع التميز الإداري، أتى نتاج جهد وتكاتف الجميع،

مشيراً إلى أن استحواذ تعليم جدة كذلك على جائزة التميز في 13 فرعاً هي إنجازات رائعة تحتم على الجميع مواصلة الجهود والعمل لما بعد الجائزة من أجل استدامة التميز والمحافظة على المنجز في الدورات القادمة مقدماً تهنئته للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء رعايته أمس حفل تدشين “نبض الفن3” تحت شعار “جماليات الخط العربي” الذي نظمه مكتب تعليم البنات بوسط جدة، بحضور عدد من قيادات التعليم وأولياء أمور الطالبات.

وعبر الثقفي عن إعجابه بمحتويات المعرض الذي ضم أكثر من 30 عملاً فنياً لمشرفات ومعلمات التربية الفنية بالإضافة لأعمال طالبات موهوبات في مجال الخط، موضحاً أن كافة الأعمال تحمل مضامين عميقة تتعلق بلغة القرآن الكريم الخالدة الأمر الذي يتطلب المزيد من العناية بالخط العربي وجماليته خصوصاً وأن التقنية الحديثة قللت إهتمام الأبناء بفنون الخط العربي، مقدماً شكره لمديرة مكتب تعليم البنات بوسط جدة منال اللهيبي وجميع المشرفات بالمكتب.

وشمل الحفل كلمة لمديرة مكتب تعليم وسط جدة للبنات، ألقاها نيابة عنها مدير مكتب تعليم البنين بوسط جدة خالد الحارثي إلى جانب مسيرة معرض (نبض الفن) ونشيد ترحيبي وقصيدة جماليات الخط العربي، كما افتتح الثقفي قاعة “فاطمة الظاهري” للتدريب بالمكتب وكذلك تكريمه لعدد من المساهمين والمشاركين في إعداد وتنفيذ المعرض.