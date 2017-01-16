مدير تعليم ينبع يتفقد سير الاختبارات

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ينبع- البلاد

تفقد مدير إدارة التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيـبي، سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدارس المحافظة في يومها الأول بالمرحلتين المتوسطة والثانوية. وأكد العقيبي، أن الإدارة وفرت جمـيع المتطلبات الضرورية للمدارس في بيئة مناسبة؛ وفق أحدث التقنيات والوسائل التعليمية، حاثًا الطلاب على الاستفادة مما أتيح لهم، مشيرًا إلى أن الجولات التفقدية ستتواصل طيلة أيام الامتحانات.

وأشار مدير التعليم إلى أن الطلاب في فترة الاختبارات يحتاجون إلى تشجيع وتعزيز ومنح الثقة، مما يشعرهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم ومستقبلهم، دعياً الطلاب إلى الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمادية، وإدارة الوقت من خلال ممارسة نشاطات تعليمية وترويحية مفيدة.

يـذكر أن عدد طلاب المحافظة الذين توجهوا إلى قاعات الاختبارات اليوم، أكثر من 37 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 224 مدرسة تمثل المدارس الحكومية ومدارس ينبع الصناعية، والمدارس الأهلية.