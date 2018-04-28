مدير جامعة أم القرى يدشن المقرر الإلكتروني للسيرة النبوية

دشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم، المقرر الإلكتروني للسيرة النبوية بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤن التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي أنه تم البدء الفعلي في تنفيذ مشروع تطوير 50 مقرراً دراسياً إلكترونياً بالجامعة بإشراف ومتابعة من عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الذي بدوره سيسهم في تطوير إستراتيجيات التعلم وتحسين المخرجات التعليمية.

بدوره بين عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور خالد المطيري أن العمادة تشهد مرحلة جديدة من تطوير أعمالها والعمل المتواصل بهدف الاسهام الفعال في تطوير العملية التعليمية التي تتوافق مع رؤية الجامعة المتمثلة في تحقيق مبدأ تحسين نوعية التعليم والتعلم ، مشيراً إلى أنه بصدد تنفيذ برنامج تدريبي متميز يتمحور بالأساس حول إعطاء المهارات للطالب ولعضو هيئة التدريس للاستخدام الأمثل لبوابة التعلم الإلكتروني وجميع الأدوات والبرامج والأنظمة التي يتيحها النظام.

في ذات الشأن تطرق عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية الدكتور غازي العتيبي عن الشراكة بين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، لتطوير مقرر “السيرة النبوية” لافتاً أن هناك خطة مستقبلية لتطوير مقررات أخرى إلكترونياً.

من جانبه أوصى معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بوضع خطة عمل لتطوير المقرارت الدراسية بما يتوافق مع متطلبات التقنية الحديثة وبما يجذب الطالب للعلم والمعرفة، لافتاً الانتباه إلى أن هذه التقنيات تسهم في تلقين الطالب المعلومة وبشكل مباشر وتفاعلي مما يسهل عليه إتقان المادة وفهمها ، مبيناً أن المقرارات الإلكترونية تأتي ضمن البرامج التي تسعى الجامعة لتطويرها، مواكبة بذلك لرؤية المملكة 2030 نحو الحوكمة الإلكترونية، وتحقيق هدف مثالية البيئة التعليمية.